بماذا ردت طهران على مطالب واشنطن التي تشمل الخروج من سوريا وإيقاف دعم حزب الله؟

نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء شبه الرسمية عن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قوله، الاثنين، إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقرر لإيران ما يتعين عليها فعله، بعدما طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإجراء تغييرات شاملة في السياسة الخارجية والنووية لإيران.
ونسبت الوكالة إلى روحاني القول: "من أنتم لتقرروا لإيران والعالم ما يفعلوه؟ عالم اليوم لا يقبل أن تقرر أمريكا ما يجب على العالم فعله لأن الدول مستقلة...انتهى ذلك العصر... سنمضي في طريقنا بدعم أمتنا".
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستفرض "أقوى عقوبات في التاريخ" على القيادة الإيرانية، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
كما أشار بومبيو إلى 12 مطلبا أمريكيا من طهران، بينها سحب كل قواتها من سوريا، والتوقف عن دعم حزب الله.
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نفس الخيارات الخاطئة
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الولايات المتحدة تكرر "نفس الخيارات الخاطئة".
وكتب ظريف في حسابه على تويتر: "الدبلوماسية الأمريكية الزائفة هي مجرد ارتداد إلى العادات القديمة: إنها رهينة الأوهام والسياسات الفاشلة - ورهينة مصالح خاصة فاسدة- تكرر نفس الخيارات الخاطئة السابقة ولذلك ستجني نفس النتائج السيئة".
وأضاف: "في الوقت نفسه، تعمل إيران مع شركائها من أجل حلول ما بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي".