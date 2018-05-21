وقف مؤقت لإطلاق النار لأسباب إنسانية بجنوب دمشق

نقلت وسائل إعلام رسمية سورية يوم الاثنين عن مصدر عسكري قوله إن وقفا مؤقتاً لإطلاق النار لأسباب إنسانية دخل حيز التنفيذ للسماح للنساء والأطفال وكبار السن بمغادرة منطقة الحجر الأسود الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب دمشق.
ويخوض الجيش السوري وحلفاؤه معارك منذ أسابيع لانتزاع الجيب الصغير الخاضع للتنظيم والذي يعد آخر منطقة لا تسيطر عليها الحكومة في العاصمة أو حولها.
ونفت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد تقريراً للمرصد السوري لحقوق الإنسان قال فيه إن المقاتلين شرعوا في مغادرة المنطقة متجهين إلى أراض يسيطر عليها التنظيم المتشدد في شرق سوريا بموجب اتفاق استسلام.
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ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المصدر العسكري قوله "تم مساء أمس ولأسباب إنسانية وقف مؤقت لإطلاق النار تم خلاله إخراج النساء والأطفال والشيوخ من منطقة الحجر الأسود".
وأضاف أن "وقف إطلاق النار المؤقت ينتهي ظهر اليوم ويستأنف فوراً الجيش العربي السوري عملياته العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي".
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح الاثنين أن الحافلات بدأت بالفعل في مغادرة جنوب دمشق إلى المناطق الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا.
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