أصدرت الحكومة الماليزية بيانا تعلن فيه بدئها التحقيق في كافة عمليات شركة 1MDB المتخصصة بتقديم مبادرات اقتصادية استراتيجية، في محاولة لاكتشاف تجاوزات وقضايا فساد واستعادة الأصول المفقودة.
تحقيقات حول الفساد بأكبر شركات ماليزيا الحكومية.. ورئيس الوزراء السابق على القائمة
تحقيقات حول الفساد بأكبر شركات ماليزيا الحكومية.. ورئيس الوزراء السابق على القائمة
وسيترأس الفريق عبد الغني باتيل المدعي العام، ورئيس هيئة الكسب غير المشروع أبو قاسم محمد، اللذان كانا قد تركا منصبيهما في وزارة نجيب رزاق، خلال التحقيق السابق الذي أجرته الشركة.
للمزيد على يورونيوز:
مهاتير محمد يقول إن الملك مستعد للعفو عن سياسي مسجون متهم باللواط والفساد
مهاتير محمد يفوز بأغلبية ساحقة في انتخابات ماليزيا ليصبح أكبر زعيم منتخب في العالم
رئيس الوزراء مخاتير محمد، الذي أعيد انتخابه منذ أسبوعين، بدأ تحركاته بسرعة في عملية محاربة الفساد في إدارته، حيث منع المشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد من السفر خارج البلاد.
وكان مخاتير قد اطلق عملية تحقيق واسعة، وأعطى أوامره للهيئة لاستجواب رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.
رئيس قسم التحقيقات عبد الحميد بدور، ومحمد شكري عبدول رئيس هيئة مكافحة الفساد المعين حديثا أيضا سيكونان من ضمن فريق التحقيقات، بحسب بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء "مهاتير محمد".
وستتركز مهام الفريق بتتبع كافة المعاملات المالية لشركة 1MDB، مع شركات في سويسرا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة ودول أخرى، وستتم ملاحقة الأشخاص الضالعين في عمليات فساد مالية.