منتجع غودوري للتمتع بالثلج والشمس

تستمر مغامراتنا الجورجية في جمهورية أدجارا ذاتية الحكم في جورجيا، عند سفح جبال القوقاز الصغرى، شمال تركيا.
"قمم مغطاة بالثلوج - في المناطق شبه الاستوائية: شاطئ البحر على بعد خمسين كيلومترا فقط! اننا في غودردزي، أحدث منتجع للتزلج في أدجارا"، يقول مراسلنا دينيس لوكتييه، يورونيوز.
تم افتتاح هذا المنتجع الصغير قبل موسمين فقط لكنه يشهد اقبالاً كبيراً لقربه من باتومي، انه المنتجع الرئيسي في البحر الأسود في جورجيا. على الرغم من المناخ المعتدل، الجبال هنا مغطاة بالثلوج من تشرين الثاني/ نوفمبر حتى نيسان / أبريل.
"هذه المنطقة المناخية هي ميزة في الواقع: في بعض المواسم يمكنك التمتع بحمام شمس على الشاطئ، ثم الذهاب للتزلج في اليوم التالي. البحر قريب، لذلك هناك الكثير من الجليد الذي هو عامل جذب رئيسي أيضا "، يقول زوراب تشوركفيديز، مدير منتجع غودردزي.