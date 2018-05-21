عُرضت بعض الهدايا التي قدمت في حفل زفاف الأمير هاري وميغان للبيع في مواقع التسوق الإلكتروني.
ولمن يرغب بالبحث عن هذه الهدايا المعروضة فسيجد على موقع eBay تسعة مزادات، وصلت أسعار بعضها لحوالي الألف جنيه استرليني للحقيبة.
هدايا زفاف "هاري وميغان" معروضة للبيع على موقع إيباي
عُرضت بعض الهدايا التي قدمت في حفل زفاف الأمير هاري وميغان للبيع في مواقع التسوق الإلكتروني.
ولمن يرغب بالبحث عن هذه الهدايا المعروضة فسيجد على موقع eBay تسعة مزادات، وصلت أسعار بعضها لحوالي الألف جنيه استرليني للحقيبة.
ووزعت 2640 من حقائب الهدايا على المدعوين العامين في قصر ويندسور، وتحتوي الحقائب على كتاب خدمات وكيس حلويات.
احد المزادات كتب كعبارة ترويجية لما يبيعه "لا تفوتها، فرصة الحصول على قطعة من التاريخ الملكي لن تأتيك سوى مرة واحدة فقط".
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ومن ضمن الهدايا التي قدمت للزوار، قوارير ماء، شوكولاتة على شكل عملة نقدية، وقسائم شرائية من محل تسوق قصر ويندسور.
زحضر مراسم الزواج الملكي بكنيسة سانت جورج حوالي 600 مدعو بما فيهم مشاهير مثل ديفيد وفيكتوريا بيكهام، أوبرا وينفري، جورج وأمل كلوني، وتم تقديم حقائب الهداية لهم أيضا، ومن بين المدعوين ايضا 200 شخص من أعضاء الجمعيات الخيرية، ومئة تلميذ وحوالي 619 من سكان منطقة ويندسور، و 530 من أفراد الأسرة الحاكمة.