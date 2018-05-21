ترامب وصفقة القرن.. نصف الضفة الغربية للفلسطينيين وأبو ديس عاصمة لفلسطين

نشر موقع ديبكا ويكلي الإسرائيلي مقالا الأحد شرح فيه خطة ترامب للسلام في منطقة الشرق الأوسط. وقال الموقع إن ترامب يعتبر خطته للسلام نقطة انطلاق لتشكيل مسار إسرائيلي عربي، حتى لو رفضه الفلسطينيون في البداية. ومن المنتظر ان يكشف الرئيس الامريكي عن خطة السلام الشاملة في منتصف يونيو/ حزيران المقبل أي مباشرة بعد نهاية شهر رمضان، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع في المنطقة.

وأكد الموقع أن ترامب قد عين خمسة مسؤولين في الإدارة الأمريكية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة السلام هذه من بينهم جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات، مستشاره الخاص للمفاوضات الدولية. وقال الموقع أنهم قد تلقوا تعليمات إلى جانب الوقوف على تحضيرات افتتاح السفارة الأمريكية في القدس في 14 مايو/ أيار الجاري وجس نبض الشارع العربي حول مسار السلام الإسرائيلي العربي.

وأوضح موقع ديبكا ويكلي القريب المؤسسة الأمنية في إسرائيل ان الرئيس الأمريكي يكون قد ناقش مضمون خطة السلام مع ثلاثة زعماء عرب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وامير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع إشراك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.