ترامب يطلب من وزارة العدل التحقيق في اختراق حملته الرئاسية

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر يوم الأحد بأن تحقق وزارة العدل فيما إذا كانت حملته الرئاسية في العام 2016 تعرضت للاختراق أو المراقبة من مكتب التحقيقات الاتحادي خلال حكم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وتحول غضب ترامب إزاء التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا منذ عام إلى سلسلة من الاتهامات في عدد من التغريدات منها أن التحقيق له دوافع سياسية وله جذور في إدارة سلفه الديمقراطي أوباما.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن رودي جولياني محامي ترامب القول إن مولر ذكر أن التحقيق سيختتم بحلول الأول من سبتمبر أيلول المقبل.