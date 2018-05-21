ترامب يطلب من وزارة العدل التحقيق في اختراق حملته الرئاسية

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر يوم الأحد بأن تحقق وزارة العدل فيما إذا كانت حملته الرئاسية في العام 2016 تعرضت للاختراق أو المراقبة من مكتب التحقيقات الاتحادي خلال حكم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وتحول غضب ترامب إزاء التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا منذ عام إلى سلسلة من الاتهامات في عدد من التغريدات منها أن التحقيق له دوافع سياسية وله جذور في إدارة سلفه الديمقراطي أوباما.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن رودي جولياني محامي ترامب القول إن مولر ذكر أن التحقيق سيختتم بحلول الأول من سبتمبر أيلول المقبل.
إقرأ المزيد على يورونيوز:
اتهام مدير سابق لحملة ترامب خلال تحقيق بتدخل روسيا في الانتخابات
ترامب: المذكرة الخاصة بتحقيق روسيا "تبرئني تماما"
ترامب: الروس يضحكون علينا
ويتحرى محققون اتحاديون عما إذا كانت روسيا حاولت التأثير على الانتخابات وما إذا كانت تعاونت مع حملة ترامب لعمل ذلك. وينفي ترامب أي تواطؤ ووصف مرارا التحقيق بأنه "حملة اضطهاد".
وقال ترامب على تويتر "أطالب بموجب هذا وسأفعل هذا رسميا غدا أن تحقق وزارة العدل فيما إذا كان مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للوزارة اخترق أو راقب حملة ترامب من أجل أغراض سياسية - وعما إذا كانت مثل هذه المطالب جاءت من أشخاص داخل إدارة أوباما".
وكثف ترامب هجومه على وزارة العدل يوم الجمعة وقال إن مكتب التحقيقات الاتحادي ربما زرع أو جند شخصا في حملته الرئاسية لعام 2016. واستشهد بتقارير غير محددة أفادت بأن مندوبا واحدا من مكتب التحقيقات الاتحادي "مزروع" لأغراض سياسية في حملته.
ولم يقدم ترامب أو جولياني وهو رئيس سابق لبلدية نيويورك أي أدلة على اختراق الحكومة لحملة ترامب الرئاسية. وأقر جولياني في مقابلة أجرتها معه محطة (سي.إن.إن) بأنه لا يعلم سواء هو أو الرئيس بحدوث مثل هذا الإجراء.
وفي سبتمبر أيلول قالت وزارة العدل إنها لا تمتلك أدلة لدعم أقاويل غير مؤكدة لترامب بأن أوباما أمر بالتنصت على برج ترامب خلال حملة انتخابات الرئاسة في العام 2016.
ولم يتضح ما نوع رد الفعل الذي يسعى ترامب للحصول عليه من وزارة العدل هذه المرة نظرا لأن التحقيقات تظل سرية وبعيدة عن التأثير السياسي أو تدخل البيت الأبيض.
إقرأ المزيد على يورونيوز:
ترامب : الاتحاد الأوروبي "فظيع" تجارياً مع الولايات المتحدة
عودة ميلانيا ترامب إلى البيت الأبيض بعد خضوعها لعملية جراحية
هل سيتكرر سيناريو القذافي مع زعيم كوريا الشمالية؟