نيكولاس مادورو رئيسا منتخبا لفنزويلا لولاية ثانية

قالت لجنة الانتخابات في فنزويلا إن الرئيس نيكولاس مادورو فاز في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الأحد رغم أن منافسيه أعلنا أن الانتخابات غير شرعية بسبب مخالفات واسعة.
وقالت اللجنة إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 46.1 بالمئة وهو ما يقل كثيرا عن إقبال بلغت نسبته 80 بالمئة في آخر انتخابات رئاسية ويرجع ذلك إلى مقاطعة المعارضة.
وقالت رئيسة لجنة الانتخابات الوطنية تيبيساي لوسينا إنه استنادا إلى نتائج فرز 90 بالمئة من الأصوات فقد حصل نيكولاس مادورو على نسبة 67,7 بالمئة من الأصوات، متفوقا بفارق كبير عن أبرز منافسيه الرئيسي هنري فالكون الذي حصد نسبة 21,2 بالمئة من الأصوات.
احتفالات
احتفل آلاف من أنصار مادورو خارج القصر الرئاسي لدى إعلان النتائج.
وأشاد مادورو الذي خلف هوغو تشافيز، بفوزه ووصفه بأنه انتصار على "الإمبريالية".
وقال مادورو للجماهير المحتشدة "الثورة هنا لتبقى" وتعهد بأن يكون التعافي الاقتصادي أولوية بعد خمس سنوات من الركود في الدولة التي يقطنها 30 مليون نسمة.
وهتف أنصار مادورو "هيا بنا يا نيكو" في مشاهد احتفالية امتدت إلى ما بعد منتصف الليل في وسط العاصمة كراكاس.
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ردود أفعال
وهددت الولايات المتحدة الأمريكية التي وصفت تصويت أمس الأحد بأنه "عار" بفرض عقوبات على قطاع النفط في فنزويلا والذي يعاني أصلا من انحفاض الإنتاج وبنية تحتية متهالكة وهجرة أصحاب الخبرة.
وحذر الاتحاد الأوروبي ودول كبرى في أمريكا اللاتينية سلفا من أن الأجواء في فنزويلا ليست نزيهة.
وقال رئيس تشيلي سيباستيان بنيرا عن انتخابات أمس الأحد "انتخابات فنزويلا لا تفي بالحد الأدنى من معايير الديمقراطية الحقة... ومثل أغلب الدول الديمقراطية الكبرى.. تشيلي لا تعترف بتلك الانتخابات".
وحذت حكومة بنما حذوه وقالت بسرعة إنها لن تعترف بنتائج الانتخابات فيما أرسلت كوبا والسلفادور، الخاضعتان لحكم اليساريين، التهنئة بفوز مادورو.
المعارضة
قاطعت المعارضة الرئيسية في فنزويلا التصويت بسبب منع اثنين من أكثر قادتها شعبية من الترشح. ومنعت السلطات التحالف والعديد من أحزابه من استخدام أسمائهما فيما يدير موالون لمادورو لجنة الانتخابات.
واستغلت الحكومة الكثير من موارد الدولة خلال الحملة الانتخابية ومارست ضغوطا على الموظفين الحكوميين للتصويت.
ودعا فالكون إلى إجراء تصويت آخر وشكا من وضع الحكومة نحو 13 ألف منصة موالية للحكومة قرب مراكز الاقتراع على مستوى البلاد.
وطُلب من الفنزويليين، ويعاني الكثير منهم من الفقر، استخدام بطاقات أصدرتها الدولة في خيام حمراء بعد التصويت لتلقي "جوائز" وعد بها مادورو.
وتستخدم تلك البطاقات في الحصول على مزايا من بينها صناديق طعام وتحويلات مالية.
وعلى الرغم من تنديد الغرب بمادورو إلا أن بإمكانه على الأقل الاعتماد على دعم الصين وروسيا اللتين قدمتا مليارات الدولارات من التمويل لفنزويلا في السنوات الماضية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل إنه لن يستبعد تنفيذ عمل عسكري ضد فنزويلا.