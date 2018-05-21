نيكولاس مادورو رئيسا منتخبا لفنزويلا لولاية ثانية

قالت لجنة الانتخابات في فنزويلا إن الرئيس نيكولاس مادورو فاز في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الأحد رغم أن منافسيه أعلنا أن الانتخابات غير شرعية بسبب مخالفات واسعة.

وقالت اللجنة إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 46.1 بالمئة وهو ما يقل كثيرا عن إقبال بلغت نسبته 80 بالمئة في آخر انتخابات رئاسية ويرجع ذلك إلى مقاطعة المعارضة.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات الوطنية تيبيساي لوسينا إنه استنادا إلى نتائج فرز 90 بالمئة من الأصوات فقد حصل نيكولاس مادورو على نسبة 67,7 بالمئة من الأصوات، متفوقا بفارق كبير عن أبرز منافسيه الرئيسي هنري فالكون الذي حصد نسبة 21,2 بالمئة من الأصوات.