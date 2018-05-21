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فنزويلا

نيكولاس مادورو رئيسا منتخبا لفنزويلا لولاية ثانية

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نيكولاس مادورو رئيسا منتخبا لفنزويلا لولاية ثانية

نيكولاس مادورو رئيسا منتخبا لفنزويلا لولاية ثانية
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قالت لجنة الانتخابات في فنزويلا إن الرئيس نيكولاس مادورو فاز في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الأحد رغم أن منافسيه أعلنا أن الانتخابات غير شرعية بسبب مخالفات واسعة.

وقالت اللجنة إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 46.1 بالمئة وهو ما يقل كثيرا عن إقبال بلغت نسبته 80 بالمئة في آخر انتخابات رئاسية ويرجع ذلك إلى مقاطعة المعارضة.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات الوطنية تيبيساي لوسينا إنه استنادا إلى نتائج فرز 90 بالمئة من الأصوات فقد حصل نيكولاس مادورو على نسبة 67,7 بالمئة من الأصوات، متفوقا بفارق كبير عن أبرز منافسيه الرئيسي هنري فالكون الذي حصد نسبة 21,2 بالمئة من الأصوات.

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نيكولاس البالغ من العمر 55 عاما، سائق حافلات سابق فاز رغم أنه لا يحظى بشعبية عارمة في البلاد، إذ يقاطع حزب المعارضة الرئيسي الانتخابات ومُنع اثنان من أبرز منافسيه من الترشح ويسيطر موالون له على مؤسسات الدولة.