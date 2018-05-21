شاهد: فنان مغربي يحول إطارات السيارات القديمة إلى تماثيل مذهلة

يبدع الفنان المغربي لحسن إيوي كل أعماله الفنية، التي بينها حيوانات مثل التنين ووحيد القرن، من إطارات قديمة يجمعها من مقالب النفايات ومخلفات السيارات القديمة.

حول الفنان المغربي لحسن إيوي ردهة منزله إلى ورشة فنية يعيد فيها الحياة إلى الإطارات المستعملة عبر تحويلها إلى أعمال فنية فريدة.