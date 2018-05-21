تعد طقوس سالتو دي لا ريخا واحدة من أشهر الاحتفالات الدينية في إسبانيا. يأتي مئات الآلاف من الناس من جميع أنحاء إسبانيا للقيام بما يسمونه رحلة الحج السنوية باتجاه ضريح لا بلانكا بالوما في قرية إل روسيو، على بعد 17 كيلومترًا من بلدة ألمونت (إقليم هويلفا).
شاهد: الإسبان يحيون شعائر "سالتو دي لا ريخا" الدينية
شاهد: الإسبان يحيون شعائر "سالتو دي لا ريخا" الدينية
وجرى المعتقد الديني على الانتظار حتى الساعة 02:34 صباحا بالتوقيت المحلي للقيام بحمل السياج الذي يحوي بداخله تمثال العذراء مريم من الضريح وعرضه لساعات أمام سكان القرية.