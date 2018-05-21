استجواب البرلمان الأوروبي لمارك زوكربيرغ سيبث مباشرة عبر الانترنت

سيلتقي المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ، أعضاء البرلمان الأوربي غداً الثلاثاء 22 مايو / أيار في استجواب مفتوح، بعد أن عارض برلمانيون فكرة أن يكون الاجتماع بشكل منفرد.
وسيصل زوكربيرغ إلى بروكسل للاجابة على أسئلة حول سياسات شركته في التعامل مع المعلومات الشخصية ومدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الانتخابات.
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وكان مؤسس فيسبوك قد رفض دعوات للامتثال أمام البرلمان البريطاني، مما دفع برلمانيين للتهديد بإصدار مذكرة استدعاء رسمية بحقه، للمثول أمامهم.
أنتونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي أعلن الأسبوع الماضي بأنه قد يعقد اجتماعا مغلقا مع مارك زوكربرغ، لكنه عاد وأكد الإثنين 21 مايو / أيار بأن هذا الاجتماع سيبث مباشرة على الانترنت، بعد ضغوطات من قبل بعض الجماعات في البرلمان، حيث كان تاجاني قد غرد:"ناقشت بشكل شخصي مع المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ مسألة إذاعة اللقاء عبر الانترنت، ومن دواعي سروري أن أعلن بأنه وافق على طلبنا، خبر عظيم لمواطني الاتحاد الأوروبي، اشكره على الاحترام الذي ابداه للبرلمان الأوروبي، الاجتماع غدا ما بين السادسة والربع إلى السابعة والنصف مساء".