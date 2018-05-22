من المقرر أن تعرض حوالي 400 قطعة من مقتنيات الممثل جيري لويس في مزاد علني في 22 يوليو-حزيران المقبل.
400 من مقتنيات جيري لويس في مزاد علني الشهر القادم
400 من مقتنيات جيري لويس في مزاد علني الشهر القادم
المزاد سيتم عبر دار "جوليان" للمزادات في بلانيت هوليوود في ولاية لاس فيغاس الأميركية، وسيتضمن مجموعة مختارة من الساعات والمجوهرات والنظارات والتذكارات التي جمعها الممثل خلال مسيرته الفنية.
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وقال المدير التنفيذي لمزادات جوليان إنّ الساعات على سبيل المثال كانت تمثل شغفاً للممثل، واقتناؤها يجلب الابتسامة بمجرد النظر إليها.
كما ستستضيف دار جوليان في 23 يوليو-حزيران المقبل مزاد نجوم الجزء الثالث من فيلم "حرب النجوم".