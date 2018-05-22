نائب ميركل يطالب المانيا بالإعتراف رسميا بالإسلام

دعا رئيس وزراء ولاية شمال الراين آرمين لاشيت السلطات الألمانية إلى الإعتراف بالإسلام كدين رسمي في البلاد، من منطلق ضرورة وجود جهة إسلامية تمثل المسلمين في البلد.
وبحسب وكالة الأنباء البروتستانتية فإن دعوة لاشيت هذه تأتي على غرار الاعتراف بالكنائس المسيحية والجمعيات اليهودية،
لاشيت والذي يرأس منصب نائب المستشارة الألمانية في رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي، إلى أن الولايات الألمانية ستكون مسؤولة عن تنظيم هذه العلاقة، مطالبا المستشارة أنغيلا ميركل بدعم هذه المساعي".
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وبرّر مطلبه هذا بوجود 4 ملايين مسلم يعيشون في المانيا، وهم جزء من النسيج الاجتماعي للبلد، وعلى الدولة التفكير في كيفية تأسيس شيء كالرعاية الاجتماعية الإسلامية.
وأشار لاشيت الذي يرأس أكبر ولايات ألمانيا في عدد السكان، ويتولى أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية في رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي إلى أن "الولايات الألمانية ستكون مسؤولة عن تنظيم هذه العلاقة".
وبالرغم من مطالبته بتأسيس جهة تمثل المسلمين، إلا أنه وفي تصريحاته هاجم "الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في المانيا"، وهو أكر التجمعات الإسلامية في البلد، ملمحا إلى أن مهمته اتخذت طابعا سياسيا بسبب ارتباطه المباشر بالحكومة التركية رغم كونه موجود في ألمانيا.