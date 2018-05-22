عباس مصاب بالتهاب رئوي وقد يظل في المستشفى لعدة ايام

ذكر مسعفون ومسؤولون فلسطينيون أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصاب بالتهاب رئوي، وقد يظل في المستشفى لعدة أيام. ودخل عباس (82 عاما) المستشفى للمرة الثالثة في أقل من أسبوع يوم الأحد بمدينة رام الله بالضفة الغربية.

وخضع عباس لجراحة صغيرة في الأذن يوم الثلاثاء الماضي، لكنه عاد مرة أخرى إلى المستشفى الاستشاري في رام الله لفترة وجيزة في ساعة متأخرة من مساء السبت، ثم عاد مرة ثالثة إلى المستشفى يوم الأحد لتجرى له "فحوص طبية"، بحسب وصف الأطباء قبل أن يذكروا أنه مصاب بالتهاب رئوي.