ارتفاع نسبة التضخم في المغرب بنحو 2.7%

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المملكة زاد إلى 2.7% في أبريل/نيسان من 2.5% في مارس آذار، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء في الأساس.

وفي الأشهر الاثني عشر المنتهية الشهر الماضي، ارتفع التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 3.7% بعد أن كان في حدود 3.3%. وذكرت المندوبية في بيان أن تضخم أسعار السلع غير الغذائية ارتفع إلى 1.7% بعد أن كان في حدود 1.4% على أساس سنوي.