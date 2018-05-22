قتلى وجرحى في هجوم صاروخي للحوثيين على مدينة مأرب

أعلنت مصالح أمنية وطبية يمنية الثلاثاء مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة 22 أخرين في قصف صاروخي لحركة الحوثيين اليمنية على محافظة مأرب الواقعة في شمال شرق صنعاء.
وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت في وقت سابق أن الحوثيين أطلقوا صاروخ كاتيوشا على حي سكني وسط مدينة مأرب الواقعة تحت سيطرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.
فيما قالت وكالة سبأ الإخبارية "استشهد خمسة أشخاص وأصيب 22 آخرين من المدنيين منهم ثلاثة جرحى حالتهم خطرة بصاروخ كاتيوشا أطلقته مليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية قبل فجر الثلاثاء على سوق شعبي يكتظ بالمتسوقين وسط مدينة مأرب".
وتخوض حكومة هادي، التي يساندها تحالف تقوده السعودية، قتالا ضاريا ضد حركة الحوثيين منذ العام 2015 ما أدخل البلاد في حرب أهلية تسببت في انتشار أزمة مجاعة حادة وتفشي وباء الكوليرا.
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وتقول الأمم المتحدة إن عشرة آلاف شخص لقوا حتفهم في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات وإن ثلاثة من كل أربعة يمنيين بحاجة للإغاثة الإنسانية من مجموع 22 مليون نسمة من سكان اليمن.