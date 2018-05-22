حركة خمس نجوم وحزب الرابطة يبحثان تشكيل الحكومة الجديدة في إيطاليا

يسعى أكبر حزبين في إيطاليا، حزب حركة "خمس نجوم" وحزب الرابطة، إلى الحصول على دعم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لترشيحهما لرئيس وزراء يقود الحكومة الإيطالية الجديدة والاستعداد لإجراء تصويت بالثقة عليها في البرلمان.
ويميل الحزبان المتنافسان إلى طرح شخصية مشتركة لشغل المنصب بعد أحد عشر أسبوعا من إجراء انتخابات لم تخرج بنتيجة حاسمة. ويتضمن البرنامج الحكومي الذي تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي خططا بخفض الضرائب بما يعادل مليارات اليوروهات والمزيد من الإنفاق على منافع للفقراء والتراجع عن إصلاحات في نظام التقاعد، وهو ما سبب قلق الأسواق المالية التي عانت بدورها الأسبوع الماضي من هزة عندما أعلن الحزبان عن خططهما الحكومية.
ولم يتأكد بعد اسم رئيس الوزراء الذي سيطرح لكن وسائل إعلام إيطالية تقول إن المرشح الأبرز هو أستاذ جامعي لا يعرف الكثير عنه ويدعى جوزيبي كونتي. وهو ليس نائبا، لكن حركة "خمس نجوم" طرحت اسمه كوزير محتمل قبل التصويت.
إقرأ أيضاً
ويعود القرار النهائي لتعيين منصب رئيس الوزراء للرئيس سيرجيو ماتاريلا. وإذا وافق على مرشح الحزبين بعد الاجتماعات، والتي ستبدأ الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش، فعلى الحزبين تشكيل حكومة ائتلافية ستواجه بدورها اقتراعا بالثقة في البرلمان في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وعلى الرغم من أن زعيمي حركة "خمس نجوم" لويجي دي مايو وحزب الرابطة ماتيو سالفيني ليسا مرشحين لرئاسة الوزراء إلا أن صحفا توقعت أن يكونا ضمن التشكيلة الحكومية. حيث من المتوقع أن يحصل دي مايو على منصب وزير العمل والرفاه الاجتماعي لضمان تنفيذ تعهد أساسي للحركة خلال الحملة الانتخابية وهو دخل شامل للفقراء فيما من المتوقع أن يتولى سالفيني وزارة الداخلية المنوط بها التعامل مع ملفات الهجرة.
وقال إيوالد نوتني عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين إنه يأمل أن يكون نهج الحكومة "أكثر تعقلا" مما قرأ عنه في الصحف.
المصدر: رويترز