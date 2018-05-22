حركة خمس نجوم وحزب الرابطة يبحثان تشكيل الحكومة الجديدة في إيطاليا

يسعى أكبر حزبين في إيطاليا، حزب حركة "خمس نجوم" وحزب الرابطة، إلى الحصول على دعم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لترشيحهما لرئيس وزراء يقود الحكومة الإيطالية الجديدة والاستعداد لإجراء تصويت بالثقة عليها في البرلمان.

ويميل الحزبان المتنافسان إلى طرح شخصية مشتركة لشغل المنصب بعد أحد عشر أسبوعا من إجراء انتخابات لم تخرج بنتيجة حاسمة. ويتضمن البرنامج الحكومي الذي تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي خططا بخفض الضرائب بما يعادل مليارات اليوروهات والمزيد من الإنفاق على منافع للفقراء والتراجع عن إصلاحات في نظام التقاعد، وهو ما سبب قلق الأسواق المالية التي عانت بدورها الأسبوع الماضي من هزة عندما أعلن الحزبان عن خططهما الحكومية.