قرر المدعي العام الألماني هذا الثلاثاء 22 مايو-أيار، تسليم رئيس إقليم كتالونيا السابق كارلوس بوغديمون إلى السلطات الاسبانية، بسبب التهم المرتبطة بدوره في مساعي لاستقلال الإقليم.
المدعي العام الألماني يقرر تسليم رئيس إقليم كاتالونيا السابق لمدريد
المدعي العام الألماني يقرر تسليم رئيس إقليم كاتالونيا السابق لمدريد
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن المحكمة الإقليمية العليا للولاية الشمالية في شيلسيغ هولشتاين لم تقرر بعد بشأن التسليم، لكنها أشارت في تصريح إلى أنها لا ترى سببا لوضعه في الحجز في الوقت الحالي حتى يتم تسليمه.
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وكانت كتالونيا قد تقدمت بطلب استقلال عن اسبانيا في الفاتح أكتوبر-تشرين الأول من العام الماضي، لكن مدريد أوقفت كل محاولات الاستقلال من خلال المحكمة، أو الاستفتاء.
بوغديمون كان قد فر إلى بلجيكا بعد أن تم عزله من منصبه في مارس-آذار الماضي، وألقي القبض عليه في ألمانيا بعد أن أصدرت إسبانيا بحقه مذكرة اعتقال.
وكانت المحكمة قد رفضت طلبا بتسليمه الشهر الماضي، بتهمة التمرد على الحكومة، لكن المدعي العام تمكن من تغيير قرار المحكمة، بعد الحصول على وثائق مهمة من اسبانيا، كمقاطع فيديو تثبت وجود أعمال عنف تمت ضد قوات الأمن، ويسعى المدعي العام بأن يتم احتجاز بوغديمون إلى أن يتم تسليمه، وبحسب المحكمة فإن وقت التسليم لم يحدد بعد.