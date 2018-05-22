أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار أن دعم إيران كان عاملاً مساعداً على تطوير قدرات الجناح العسكري لحركته.
قيادي بحماس: المساعدات الإيرانية ساعدتنا على تطوير قدراتنا العسكرية
قيادي بحماس: المساعدات الإيرانية ساعدتنا على تطوير قدراتنا العسكرية
وقال السنوار في حديث تلفزيوني بثته قناة "الميادين" الإثنين 21 مايو / أيار، إن الحركة تمكنت من تحقيق تطوير كبير فيما تملكه من سلاح بفضل الدعم الذي تلقته من الجمهورية الإيرانية، حيث أمدتها بالمال والعتاد والخبرات، خاصة بعد عدوان 2008، ووعد السنوار في حديثه أنه وفي حال شنت إسرائيل حربا على القطاع فستجد الكثير من المفاجآت الغير متوقعة.
ووجه السنوار رسالة لأهالي أسرى الجنود الإسرائيليين، مطالباً إياهم بضرورة الضغط على حكومة نتنياهو لعقد صفقة تبادل أسرى، ملمحا إلى أن ما تنشره السلطات الإسرائيلية حول موت هؤلاء هو محض كذب، لا أساس له من الصحة، وأكد أن ابناءهم لن يروا النور طالما هنالك أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.
المزيد من الأخبار حول فلسطين:
المغرب يعلّق مشروع توأمة مع غواتيمالا تضامنا مع الشعب الفلسطيني
سفير فلسطين ببروكسل :"أحداث غزّة جريمة حرب بقي العالم أمام مأساتها في وضع المتفرّج"
مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ينتقد العنف الإسرائيلي بغزة
الجدير ذكره أن أورون شاؤول وهادار غولدين، وهما جنديان بالجيش الإسرائيلي، يعتقد أنهما قتلا في الحرب على غزة عام 2014، وأن حماس تحتفظ بجثتيهما.
كما تقول إسرائيل بأن أحد المدنيين الإسرائيليين، والذي يعاني من إعاقة ذهنية، في قبضة حماس بعد أن دخل قطاع غزة عن طريق الخطأ.
من ناحية أخرى، وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فيوجد في سجون إسرائيل حوالي 6500 أسير.