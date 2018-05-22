وفاة ثمانية أشخاص على الأقل في سريلانكا جراء الأمطار الموسمية
قتل ثمانية أشخاص على الأقل إثر هطول أمطار موسمية غزيرة في سريلانكا، وقد أرسلت السلطات قوات الجيش لاجلاء الأهالي من ستة مناطق، حيث بلغ عدد المتضررين حوالي 38 الف نسمة.
وقال مسؤولون في مركز إدارة الكوارث بالبلاد إن الضحايا فقدوا حياتهم جراء صعقات البرق والانهيار الأرضي وسقوط الأشجار. ويبدأ المناخ الموسمي في جنوب سريلانكا في مايو أيار ويستمر حتى سبتمبر أيلول، ومن نوفمبر تشرين الثاني حتى فبراير شباط يؤدي المناخ الموسمي في شمال غرب البلاد أيضا لأمطار غزيرة.
وأضرت الأمطار الغزيرة وجفاف متقطع بزراعة الشاي، وهو محصول التصدير الرئيسي في سريلانكا، ويحقق عائدات تزيد على مليار دولار.
للمزيد:
وفاة 65 شخصاً بسبب موجة حر في باكستان