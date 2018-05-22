كيف خرج حزب الله وحلفاؤه كأكبر الفائزين بعد الانتخابات اللبنانية

يجتمع البرلمان اللبناني الجديد للمرة الأولى يوم الأربعاء 23 مايو /أيار لانتخاب رئيسا له، ومن المتوقع أن تتم إعادة انتخاب رئيسه الحالي نبيه بري الذي يشغل المنصب منذ العام 1992.

الانتخابات الأخيرة والتي جرت في 6 مايو / أيار الجاري جعلت حزب الله وحلفائه السياسيين أقوى بعد أن حصل على حوالي 70 مقعدا من أصل 128 مقعدا، وهو ما وصفه أنصارها بالإنتصار لخيار المقاومة.

والمعلوم أيضا حتى بالنسبة لحلفاء الحزب السياسيين، بأنه لا يتفق معهم في كل القضايا، وأن كل طرف فيه يعمل وفق أهدافه فيما يتعلق بالسياسة الداخلية، وما يطمح له الحزب من هذا التحالف فقط هو دعمهم لامتلاكه السلاح، وهو أمر يقول إنه ضروري لردع إسرائيل وفي السنوات الأخيرة لحماية لبنان من المتشددين الإسلاميين في سوريا.

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وفيما يلى توزيع المقاعد:

* حزب الله والجماعات والأفراد المتحالفون معه

*حزب الله - 12 مقعدا

أنشأه الحرس الثوري الإيراني عام 1982 ووضعته الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية. وهو أقوى جماعة في لبنان بفضل فصيل مدجج بالسلاح خاض عدة حروب مع إسرائيل.