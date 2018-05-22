دمى ماتريوشكا خاصة بكأس العالم 2018 في روسيا
مع اقتراب موعد انطلاق فعاليات كأس العالم المقرر الشهر المقبل والعدد الكبير لمشجعي الكرة المستديرة الأجانب الذين من المنتظر ان يتنقلوا إلى روسيا، صمم صانعو دمى ماتريوشكا الشهيرة في مدينة نيجني نوفغورود المضيفة نماذج بلمسة جديدة ما أبهر الزوار.
المصممون قاموا بدهن دمى ماتريوشكا الخشبية برموز كأس العالم. وتعتبر دمى ماتريوشكا من العلامات التجارية الروسية الأكثر شهرة.
ماتريوشكا عبارة عن لعبة خشبية على شكل دمية مرسومة، وبداخلها دمى مشابهة بحجم أصغر ويتم نحتها ودهنها بعناية.
النمط التقليدي للدمية أحمر موضوع على اللون الذهبي ومزين بزهور. ومع ذلك، هناك استثناء صغير للضيوف في كأس العالم، فمئزر ماتريوشكا يحمل شعار كأس العالم.