كندا تضيق الخناق على فرص لجوء المهاجرين غير الشرعيين

قالت وكالة رويترز طبقاً لمعلومات حصلت عليها إن أعداد رفض طلبات اللجوء لأشخاص عبروا الحدود بشكل غير شرعي بكندا في تزايد مستمر في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى ردع ومنع وصول وإعادة آلاف آخرين من حيث أتوا.

وكشفت بيانات قدمها مجلس الهجرة واللاجئين الكندي أن 40 بالمئة من عابري الحدود الذين تم الانتهاء من طلباتهم في الأشهر الثلاثة الأولى هذا العام تم منحهم وضع لاجئ، انخفاضا من 53 بالمئة في عام 2017 كاملا. ولم يتم الانتهاء من أي طلبات لجوء في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017.