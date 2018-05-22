أبو حمزة البلجيكي يواجه حكم الإعدام في العراق بتهمة انتمائه لداعش

حكمت المحكمة الجنائية المركزية في العراق يوم الثلاثاء على عضو كبير في ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" بالإعدام شنقا في حالة نادرة تكشف فيها بغداد علنا تفاصيل مصير واحد من مئات الأجانب المقبوض عليهم.

طارق جدعون المعروف بلقب أبو حمزة البلجيكي يبلغ من العمر ثلاثين عاما، وهو مواطن بلجيكي انضم للتنظيم في العام 2014 ثم ألقي عليه القبض في مدينة الموصل، التي كانت معقل التنظيم الرئيسي في العراق في الصيف الماضي. وظهر كثيرا في التسجيلات المصورة الدعائية الخاصة بالتنظيم، والتي كانت تهدد بشن هجمات داخل أوروبا.