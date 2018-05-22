فلسطين تقاضي إسرائيل أمام محكمة الجرائم الدولية وتل أبيب تطالب المحكمة برفض الشكوى

سلم اليوم 22 مايو / أيار، وزير الخارجية الفسطيني رياض المالكي إحالة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، طالب فيها بإجراء تحقيق شامل عن الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وفي كلمة ألقاها في مبنى المحكمة، قال المالكي:"اتخذت دولة فلسطين خطوة مهمة وتاريخية على طريق تحقيق العدالة لأبناء شعبنا الذين عانوا ويعانون من الجرائم المستمرة بحقهم منذ عقود".