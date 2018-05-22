إسرائيل تطالب المحكمة الدولية برفض الطلب الفلسطيني

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" " هذه المحاولة الجديدة لكسر عن غزة تؤكد على إصرار المتضامنين الدوليين على تحقيق هدفهم في كسر الحصار وعلى فضح السياسات الإسرائيلية وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الفلسطينيين. وانها من اجل تحقيق هدفها ستترافق مع حملة إعلامية وسياسية للضغط على فارضي هذ" زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار - العضو المؤسس في أسطول الحرية-
"ما أنجزناه اليوم يعتبر بنظرنا رمزا استثنائيا يعكس قوة ما تمثلّه هذه المبادرات التي تحفز التعايش والتلاقي معا،هذه المبادرات تقف في أوجه الانكفاء على الذات،و الخوف والشرّ،وتحارب العنف وكذا الكراهية والتمييز" الأب جاك هانون من ،الكنيسة الكاثوليكية بيغيناج
" يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دور الوسيط الموثوق به ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحقيق السلام. الدور الحقيقي لأوروبا هو البدء فوراً بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967"." عبد الرحيم الفرا -سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي،بلجيكا ولوكسمبورغ
"قضاء شهر رمضان بالمغرب، أجمل شيء في الوجود. و لا شيء يضاهيه أبدا. حيث إن الجميع يصوم بالمغرب،بينما هنا في بلجيكا نرى كثيرين لا يصومون مثلنا..كما أحن إلى صلاة التراويح في المغرب..و المعيشة هنا ببلجيكا غالية إلى حدّ ما مقارنة بالمغرب.أما من يعملون فالحياة المعيشية لا بأس بها" ميموني عبد الإله مغربي من الريف المغربي و مقيم بمولنبيك
""يدعو رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله إسرائيل إلى عدم تنفيذ الهدم في التجمع المُشار إليه، كما أن تهجير التجمع هو مخالف لالتزامات إسرائيل كَسُلطَة قائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي الإنساني" بعثة الاتحاد الأوروبي بيان حصلت يورونيوز على نسخة منه
""يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دور الوسيط الموثوق به ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحقيق السلام. الدور الحقيقي لأوروبا هو البدء فوراً بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967"." عبد الرحيم الفرا سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي،بلجيكا ولوكسمبورغ
" إن أسوأ سيناريو سيكون الاضطرار إلى إغلاق العديد من المصانع وأن نعرض زوارقنا في سوق المبيعات،ذلك أن المياه البريطانية،هي على جانب مهم بالنسبة لنا.وإن لم نتمكن من صيد الأسماك سيكون الأمر كارثيا في حقيقة الأمر" غيرت مون أمين عام فيسناد- جمعية تعنى بالصيد مقرها في أورك
" " هذه المحاولة الجديدة لكسر عن غزة تؤكد على إصرار المتضامنين الدوليين على تحقيق هدفهم في كسر الحصار وعلى فضح السياسات الإسرائيلية وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الفلسطينيين. وانها من اجل تحقيق هدفها ستترافق مع حملة إعلامية وسياسية للضغط على فارضي هذ" زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار - العضو المؤسس في أسطول الحرية-
"ما أنجزناه اليوم يعتبر بنظرنا رمزا استثنائيا يعكس قوة ما تمثلّه هذه المبادرات التي تحفز التعايش والتلاقي معا،هذه المبادرات تقف في أوجه الانكفاء على الذات،و الخوف والشرّ،وتحارب العنف وكذا الكراهية والتمييز" الأب جاك هانون من ،الكنيسة الكاثوليكية بيغيناج
" يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دور الوسيط الموثوق به ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحقيق السلام. الدور الحقيقي لأوروبا هو البدء فوراً بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967"." عبد الرحيم الفرا -سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي،بلجيكا ولوكسمبورغ
"قضاء شهر رمضان بالمغرب، أجمل شيء في الوجود. و لا شيء يضاهيه أبدا. حيث إن الجميع يصوم بالمغرب،بينما هنا في بلجيكا نرى كثيرين لا يصومون مثلنا..كما أحن إلى صلاة التراويح في المغرب..و المعيشة هنا ببلجيكا غالية إلى حدّ ما مقارنة بالمغرب.أما من يعملون فالحياة المعيشية لا بأس بها" ميموني عبد الإله مغربي من الريف المغربي و مقيم بمولنبيك
""يدعو رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله إسرائيل إلى عدم تنفيذ الهدم في التجمع المُشار إليه، كما أن تهجير التجمع هو مخالف لالتزامات إسرائيل كَسُلطَة قائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي الإنساني" بعثة الاتحاد الأوروبي بيان حصلت يورونيوز على نسخة منه
""يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دور الوسيط الموثوق به ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحقيق السلام. الدور الحقيقي لأوروبا هو البدء فوراً بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967"." عبد الرحيم الفرا سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي،بلجيكا ولوكسمبورغ
" إن أسوأ سيناريو سيكون الاضطرار إلى إغلاق العديد من المصانع وأن نعرض زوارقنا في سوق المبيعات،ذلك أن المياه البريطانية،هي على جانب مهم بالنسبة لنا.وإن لم نتمكن من صيد الأسماك سيكون الأمر كارثيا في حقيقة الأمر" غيرت مون أمين عام فيسناد- جمعية تعنى بالصيد مقرها في أورك
إسرائيل تطالب المحكمة الدولية برفض الطلب الفلسطيني