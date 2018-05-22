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إسرائيل تطالب المحكمة الدولية برفض الطلب الفلسطيني

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إسرائيل تطالب المحكمة الدولية برفض الطلب الفلسطيني

إسرائيل تطالب المحكمة الدولية برفض الطلب الفلسطيني
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