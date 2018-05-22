إسرائيل هي أول دولة تستخدم طائرات الـ F-35 أمريكية الصنع، هذا ما غرد به أحد المسؤولين العسكريين الإسرائيليين عبر حسابه على تويتر الثلاثاء 22 مايو-أيار.
إسرائيل أول دولة في العالم تستخدم طائرات F-35 في عملية هجومية
إسرائيل أول دولة في العالم تستخدم طائرات F-35 في عملية هجومية
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن صحف محلية إسرائيلية أن الجنرال أميكام نوركين كان قد صرح في مؤتمر حضره قادة من القوات الجوية لعشرين دولة، بأن إسرائيل تستخدم طائرات F-35 وتحلق بها في الشرق الأوسط واستخدمتها مرتين في هجومين مختلفين، وعرض في المؤتمر صورة لإحدى هذه الطائرات محلقة فوق العاصمة اللبنانية بيروت.
وبحسب الخبر، فإن إسرائيل أول دولة تستخدم هذه الطائرات بعد أن حصلت على أول طائرتين من هذا الطراز في ديسمبر-كانون الأول 2016، من ضمن صفقة تضم 50 طائرة.
ومن المتوقع أن تكون قد استخدمت هذه الطائرات في هجمات على مواقع إيرانية وميليشا حزب الله التابعة لها، وهي العملية التي صرح حولها الجنرال أميكام نوركين قائد القوات الجوية اليوم، مشيرا إلى أن الإيرانيين قد أطلقوا حوالي 32 صاروخا وأكثر من مائة قذيفة باتجاه إسرائيل من الأراضي السورية مع بداية الشهر.
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فبعد احتدام التوتر منذ أشهر بين إسرائيل وإيران، حصلت اشتباكات بين الطرفين في 11 مايو-أيار، وأضاف:"أطلق الإيرانيون 20 صاروخا على مواقع لجيش الدفاع الإسرائيلي في مرتفعات الجولان، أربعة منها تم تفجيرها من خلال منظومة الدرع الحديدي، بينما انفجرت البقية في الأراضي السورية.
الهجمات الإيرانية أدت إلى قيام إسرائيل بأكبر ضربة عسكرية لها في سوريا منذ عقود، فخلال الليل، تم الهجوم على العشرات من الأهداف اللوجستية الإيرانية، كمستودعات الصواريخ ومراكز استخباراتية، ومراكز دعم لوجستي، كما لقي حوالي 32 إيرانيا مصرعهم خلال الهجمات.
واتهم نوركين فيلق القدس وقائده قاسم سليماني، التابع للحرس الثوري الإيراني، بتدبير هذه الهجمات على مرتفعات الجولان، وربط نوركين بين هذه الهجمات وضربة إسرائيلية لمواقع إيرانية في سوريا بوقت سابق.
وأكد الجنرال بأن كل الطائرات عادت إلى قواعدها بسلام، بعد أن دمرت أيضا 5 مدافع مضادة للطائرات تابعة للجيش السوري، من عيار SA-22, SA-2, SA-5 - SA-17