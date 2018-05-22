أثارت مذيعة قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني جدلا كبيرا بسبب التغريدة التي نشرتها على موقعها في تويتر ردا على احتفال لبنان بفوز فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي السبت بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي.
احتفال لبنان بفوز فيلم "كفرناحوم" في مهرجان "كان" يغضب مذيعة قناة المنار
احتفال لبنان بفوز فيلم "كفرناحوم" في مهرجان "كان" يغضب مذيعة قناة المنار
ففي الوقت الذي توالت فيه التهاني على هذا الإنجاز الكبير للسينما اللبنانية على مستوى العالم "انزعجت" إعلامية قناة "المنار" من المنحى الذي أخذه هذا التتويج.
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري غرد مهنئاً نادين لبكي بقوله:
مذيعة قناة المنار منار صباغ غردت على حسابها على تويتر قائلة:
"بمناسبة الإفراط بالحديث عن الشخصيات التي ترفع رأس لبنان عالياً لجائزة أو مسابقة أو تحدٍ ما.. يا معشر المثقفين. أبناء فينيقيا منهم تحديداً. هذه الصور لشهداء اليوم الأول من معركة القصير 2013. قبلهم وبعدهم ارتقى كثير من قديسينا الشهداء.. باعتقادي لبنان يكفيه هذا المجد لقرون شهداء القصير"، في إشارة إلى قتلى حزب الله الذين سقطوا في القصير.
تغريدة منار الصباغ أثارت جدلا كبيرا في لبنان حيث انتقد الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي مذيعة تلفزيون المنار ومنهم من أجاب قائلا: "إن حروب ونزاعات حزب الله لا تعنينا"، ناشطون أخرون قالوا "لا يمكن أن تمنع لبنان من الفخر والاحتفاء بالإنجازات الثقافية".
وسرعان ما قامت المذيعة بنشر تغريدة أخرى ترد فيها على منتقديها وقالت فيها.
ويروي فيلم "كفرناحوم"قصة صبي صغير يعيش في أحد أحياء بيروت الفقيرة، والذي يحاول من دون جدوى منع تزويج شقيقته الصغرى التي بلغت سن الزواج. وبسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الطفل والحياة الصعبة التي يحياها يقرر مقاضاة والديه.