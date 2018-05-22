معرض ليزي سادان للصور الفوتوغرافية في غاليري سآاتشي في لندن

يعرض غاليري سآاتشي في لندن أعمال المصورة الصحفية ليزي سادان. تشهد ستة وثلاثون لوحة على تصاعد الاتجار بالمرأة والإكراه على ممارسة الدعارة في إطار ما يدعى "صناعة الترفيه" في نيبال. أخذتنا في جولة خاصة في معرضها.
المصورة الصحفية الفرنسية، الفائزة بجائزة كارمينياك للتصوير الصحفي 2017 – ليزي سادان، تقول:
"هذا بار وملهى للرقص في وسط كاتماندو. أخذها صاحب الملهى، ورماها على الأرض، وأخذ يمثل الاغتصاب. وعندما سألته لماذا فعل هذا، قال لي إن هذا يثير الزبائن وبالتالي يطلبون مشروبا أكثر وفتيات أكثر".
حازت سادان على ثقة الطرفين التجار والضحايا في مقصورات الملاهي، لكنها تلتقط أحيانا بعض الصور متخفية.
ليزي سادان، تقول:
"التقطت صورا بهذه الآلة. وكنت أخفيها بمروحة اليد. تظاهرت أن الجو حار جدا. التقطت الصور وذهبت".
مساعدة مؤسسة كارمينياك سهلت عملية التحقيق.
مدير جائزة كارمينياك للتصوير الصحفي – إميريك غليز، يقول:
"تم اختيار المصورين لجائزة كارمينياك تبعا للمشروع وليس نتيجة أعمال جاهزة. كان لديهم مهلة 6 أشهر و50 ألف يورو لتحقيق المشروع. أعتقد أن ليزي سادان فازت بجائزة كارمينياك لأنها تعرف المشروع عن ظهر القلب، إنها أحد الأخصائيين الكبار. إنها تعرف طريقة الحصول على المعلومات".
وثقت حدود نيبال حيث عمل المنظمات غير الحكومية يثير حذر الشابات اللواتي غرر بهن بالوعود بحياة أفضل في الخارج.
ليزي سادان، تقول:
"أريد أن أعرض عليك شيئا. هنا امرأة تحاول أن تقنع الشرطي حارس الزنزانة. ويرتدي المهرب قميصا كتب عليه "أنا لست في خطر، أنا هو الخطر"، وعندما شاهدت ذلك، فكرت بأنه يجب علي التقاط هذه الصورة، لابد من التقاطها".
تحاول سادان العثور على الجمالية في هذا الواقع المجرد. تخلو عملية ما بعد الإنتاج من التنميق والتعديل والقص.
ليزي سادان، تقول:
"أنا عين واحدة، وأريد أن أقدم أمام أعيننا في دول الغرب ما حدث هناك. قد أتعرض للخطر، لكني لا أشعر بالخطر. لا أفكر بالخطر. أنا أقوم بعملي، ألتقط صوري. وأعتقد أنه "علي الانصراف" مهما حصل".
يستمر المعرض في غاليري سآاتشي حتى 15 من حزيران/يونيو.
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