معرض ليزي سادان للصور الفوتوغرافية في غاليري سآاتشي في لندن

يعرض غاليري سآاتشي في لندن أعمال المصورة الصحفية ليزي سادان. تشهد ستة وثلاثون لوحة على تصاعد الاتجار بالمرأة والإكراه على ممارسة الدعارة في إطار ما يدعى "صناعة الترفيه" في نيبال. أخذتنا في جولة خاصة في معرضها.

المصورة الصحفية الفرنسية، الفائزة بجائزة كارمينياك للتصوير الصحفي 2017 – ليزي سادان، تقول:

"هذا بار وملهى للرقص في وسط كاتماندو. أخذها صاحب الملهى، ورماها على الأرض، وأخذ يمثل الاغتصاب. وعندما سألته لماذا فعل هذا، قال لي إن هذا يثير الزبائن وبالتالي يطلبون مشروبا أكثر وفتيات أكثر".