تستضيف إسرائيل في التاسع من يونيو-حزيران المقبل المنتخب الأرجنتيني، في إطار مباراة ودية مع نظيرة الإسرائيلي في مدينة القدس.
ميسي ورفاقه في القدس بدعوة إسرائيلية
ميسي ورفاقه في القدس بدعوة إسرائيلية
المباراة التي ستقام على ملعب "تيدي"، تمّ التنظيم لها بعد نجاح مسؤولين في وزارة الثقافة والرياضة في اقناع اتحاد كرة القدم الأرجنتيني بإجرائها عشية انطلاق المونديال، شريطة أن يكون مكان التنظيم بعيدا عن أماكن التوتر، وهو ما حصل بعد أن خفت حدة التوترات في المنطقة وخصوصا القدس، وقد تمّ التأكيد على اقامتها هناك بعد أن طرح اسم ملعب "سامي عوفر"، كملعب بديل.
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الحكومة الإسرائيلية، وضمن مساعيها لإقامة فعاليات في القدس، وبعد اختيار ملعب "تيدي"، رصدت مبلغ 620 ألف دولار إضافية لنقل المباراة من حيفا إلى القدس، مع العلم بأن كلفة تأمين لاعبي المنتخب الأرجنتيني فيها أكثر بأربعة أضعاف كلفتها في حيفا.
ميري ريغيف وزيرة الثقافة والرياضة أكدت أن استضافة المنتخب الأرجنتيني ونجوم كرة القدم الأفضل في العالم وفي مقدمتهم ليونيل ميسي في القدس، هو شرف عظيم.
عوفر عيني رئيس الاتحاد العام لكرة القدم قدم شكره لكل من ساهم في نجاح الدعوة، والمح إلى أن منتخب بلاده يتشرف باستضافة المنتخب الأرجنتيني.