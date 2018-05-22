بعد وفاة إحدى الناجيات الثلاث.. ارتفاع عدد ضحايا الطائرة الكوبية إلى 111

وصل عدد ضحايا الطائرة الكوبية المنكوبة التي سقطت الأسبوع الماضي في كوبا إلى 111 يوم الاثنين 21 مايو-أيار، بعد وفاة إحدى الناجيات الثلاث في مستشفى بالعاصمة هافانا.
وكانت طائرة كوبية قد سقطت يوم الجمعة 18 مايو-أيار، بعد إقلاعها من هافانا، في ما قيل إنها إحدى أسوأ الكوارث الجوية في كوبا.
وأكدت وسائل الإعلام الكوبية التي تديرها الدولة أن عدد قتلى الطائرة التي سقطت في كوبا الأسبوع الماضي ارتفع إلى 111 يوم الاثنين بعد وفاة إحدى الناجيات الثلاث في مستشفى بهافانا.
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وقال مدير المستشفى إن الناجيتين الأخريين لا تزالان في حالة حرجة بسبب الحروق الشديدة التي تعانيان منها فضلا عن إصابتهما بصدمة جراء الحادث.
وسقطت الطائرة بعد قليل من إقلاعها من هافانا يوم الجمعة في إحدى أسوأ الكوارث الجوية في كوبا منذ حوالي 30 سنة.
وتمكنت السلطات من تحديد هوية 15 جثة، من مجمل الضحايا الذين كانوا على متن طائرة من طراز بوينج 737 وجرى تصنيعها قبل 39 عاما، تقل 105 ركاب بالإضافة إلى أفراد الطاقم في رحلة داخلية إلى مدينة هولجوين في شرق الدولة الواقعة بمنطقة الكاريبي، 99 منهم كوبيين وإثنين من الأرجنتين ومكسيكي، وإثنين من الصحراويين المقيمين في كوبا وستة من طاقم الركاب.
يذكر أن وزير النقل الكوبي أكد أن أحد الصندوقين الأسودين في حالة جيدة، وأنه سيتم تقصي أسباب سقوط الطائرة.