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عشرات الوفيات بسبب موجة حر قاتلة في باكستان

عشرات الوفيات بسبب موجة حر قاتلة في باكستان

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عشرات الوفيات بسبب موجة حر قاتلة في باكستان

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