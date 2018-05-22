بعد مهاجم ريال مدريد، كريم بن زيمة، نشر لاعب المنتخب الفرنسي ونادي مانشستر الإنجليزي، بول بوغبا، شريط فيديو على صفحته في موقع إنستغرام من الحرم المكي حيث يقوم بأداء مناسك الحج خلال شهر رمضان المبارك.
شاهد: نجم المنتخب الفرنسي بول بوغبا يوجه رسالة للمسلمين من البقاع المقدسة
شاهد: نجم المنتخب الفرنسي بول بوغبا يوجه رسالة للمسلمين من البقاع المقدسة
بول بوغبا سجل المقطع المصور من داخل المسجد الحرام وتحدث خلاله باللغة الإنجليزية قائلا:
"الأشخاص الذي أتوا إلى هذا المكان فقط يحسون بهذا الشعور، وأتمنى لمن لم يأتوا إلى هنا، أن يفعلوها في يوم ما".
وأضاف بوغبا: "هذا مكان رائع ولا أستطيع وصف هذا الشعور الذي ينتابني.. إن شاء الله ستأتون إلى هنا". وسبق وأن نشر بوغبا خلال الأعوام الماضية تغريدات وصور من البقاع المقدسة.
نجم مانشستر يونايتد لم يحقق أي لقب رفقة ناديه الإنجليزي هذا الموسم، وتم استدعاؤه لحمل الألوان الفرنسية مع منتخب "الديوك" خلال نهائيات كأس العالم المقررة الشهر المقبل في روسيا.
وبحسب القرعة سيخوض المنتخب الفرنسي مبارياته في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات أستراليا والبيرو والدنمارك.