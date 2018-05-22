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إسبانيا

نجم ريال مدريد كريم بن زيمة يتمنى للصائمين شهية طيبة

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نجم ريال مدريد كريم بن زيمة يتمنى للصائمين شهية طيبة

نجم ريال مدريد كريم بن زيمة يتمنى للصائمين شهية طيبة
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REUTERS/Kai Pfaffenbach
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لنجم نادي ريال مدريد الاسباني كريم بن زيمة وهو يستعد لتناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المعظم.

وتمنى اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية خلال ظهوره على مائدة تضم أطباقا ووجبات رمضانية "شهية طيبة وإفطارا شهيا" لجميع الصائمين.

وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها اللاعب كريم بن زيمة وهو يوجه رسائل لمحبيه في المناسبات الدينية حيث سبق وأن ظهر في أكثر من مناسبة لتقديم تهانيه إلى المسلمين عبر العالم بمناسبة الشهر الفضيل، كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا له وهو يؤدي مناسك العمرة في أواخر شهر رمضان من العام 2016.

Saha Ftourkoum

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وأشارت العديد من التقارير الرياضية إلى أنّ اللاعب كريم بن زيمة متمسك بعاداته وتقاليده، خاصة فيما يتعلق بصيام شهر رمضان حيث سبق له وأن أكد حرصه على الصيام حتى في أيام المباريات مثلما يفعل خلال مسيرته مع نادي ريال مدريد الاسباني.

وأوضحت نفس التقارير أن بن زيمة كثيرا ما أكد أنه يفضل الصوم على الإفطار لأنّ ذلك لن يؤثر على أدائه، وأنه يستطيع العب بنفس القوة خلال فترة الصيام.

Journalist name • Adel Dellal

الوكالات • انستغرام