نجم ريال مدريد كريم بن زيمة يتمنى للصائمين شهية طيبة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لنجم نادي ريال مدريد الاسباني كريم بن زيمة وهو يستعد لتناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المعظم.
وتمنى اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية خلال ظهوره على مائدة تضم أطباقا ووجبات رمضانية "شهية طيبة وإفطارا شهيا" لجميع الصائمين.
وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها اللاعب كريم بن زيمة وهو يوجه رسائل لمحبيه في المناسبات الدينية حيث سبق وأن ظهر في أكثر من مناسبة لتقديم تهانيه إلى المسلمين عبر العالم بمناسبة الشهر الفضيل، كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا له وهو يؤدي مناسك العمرة في أواخر شهر رمضان من العام 2016.