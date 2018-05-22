رومانيا تنوي نقل سفارتها إلى القدس

أشار وزير الخارجية الروماني تيودور ميليسكانو إلى إحراز تقدم ملموس بخصوص الإجراءات الخاصة بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس وأوضح ميليسكانو أنّ تلك الإجراءات ستستكمل في غضون شهر من الآن. وتأتي تصريحات وزير الخارجية الروماني بعد أيام قليلة من تأكيد رئيس الحزب الديموقراطي الاجتماعي الحاكم في رومانيا، ليفيو دراغنيا أنّ حكومة بلاده قررت نقل سفارة رومانيا في إسرائيل إلى القدس، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة وغواتيمالا وباراغواي

وحسب زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الذي يؤدي دورا حاسما في تسيير شؤون السلطة التنفيذية، فإنّ الحكومة برئاسة فيوريكا دانتشيلا اعتمدت "مذكرة حول بداية الإجراءات لنقل السفارة إلى القدس"