رومانيا تنوي نقل سفارتها إلى القدس

أشار وزير الخارجية الروماني تيودور ميليسكانو إلى إحراز تقدم ملموس بخصوص الإجراءات الخاصة بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس وأوضح ميليسكانو أنّ تلك الإجراءات ستستكمل في غضون شهر من الآن. وتأتي تصريحات وزير الخارجية الروماني بعد أيام قليلة من تأكيد رئيس الحزب الديموقراطي الاجتماعي الحاكم في رومانيا، ليفيو دراغنيا أنّ حكومة بلاده قررت نقل سفارة رومانيا في إسرائيل إلى القدس، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة وغواتيمالا وباراغواي
وحسب زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الذي يؤدي دورا حاسما في تسيير شؤون السلطة التنفيذية، فإنّ الحكومة برئاسة فيوريكا دانتشيلا اعتمدت "مذكرة حول بداية الإجراءات لنقل السفارة إلى القدس"
واعتبر دراغنيا أنّ قرار نقل السفارة الرومانية من تل أبيب إلى القدس يحمل قيمة رمزية هائلة، لأنّ لإسرائيل"تأثير قوي على المستوى الدولي" و"قيمة كبيرة جدا بالنسبة إلى الإدارة الأميركية"، مضيفا "أعتقد أنه ستكون لهذا القرار فوائد كبيرة لرومانيا". وأوضح دراغنيا أنّ "الأمر يتعلق أيضا بنهج براغماتي.. وعلى غرارنا جميعا، يحق لإسرائيل أيضا أن تنشئ عاصمتها حيث تشاء".
وفي حال جرى تنفيذ هذا القرار، فإن رومانيا تصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحذو حذو الولايات المتحدة. وكانت شائعات قد سرت في كانون الأول-ديسمبر حول هذه النيّة.
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يذكر ان جدلا حادا يدور في رومانيا بين الأوساط السياسية حول هذا الأمر منذ أكثر من شهر. فرئيس جمهورية رومانيا، كلاوس فيرنر يوهانيس، وهو صاحب حق النقض على قرارات الحكومة يعارض نقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس، وقد اعترض على تصريح أدلت به رئيس الحكومة الرومانية، فيوريكا دانتشيلا، في هذا الشأن حين أبدت رغبة حكومتها نقل السفارة الى القدس.
والآن يأتي تصريح وزير الخارجية الروماني في ذات السياق الذي تدعو اليه الحكومة الرومانية، فهل ستتمكن من تخطي معارضة رئيس الجمهورية الذي يصر على موقفه بعدم نقل السفارة والالتزام بقرارات الاتحاد الأوروبي الداعية الى عدم نقل سفارات دول الاتحاد الأوروبي من تل أبيب الى القدس، ورومانيا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ومن غير المعروف لغاية الآن كيف سيكون رد فعل الاتحاد الأوروبي على مثل هذا الاجراء، علما بأن رومانيا تعتبر من الدول الفقيرة في الاتحاد وتعتمد كثيرا على المساعدات المالية التي تحصل عليها من بروكسل.
واستنادا إلى وسائل إعلامية، من المتوقع أن تُجري رئيسة الحكومة، فيوريكا دانتشيلا، زيارة رسمية لإسرائيل الأسبوع المقبل. وكانت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي زارت رومانيا الأسبوع الماضي.
وكان دراغنيا تطرق في نهاية العام 2017 إلى فكرة نقل السفارة إلى القدس، لكنّ رئيس رومانيا، كلاوس يوهانيس، ألمح إلى أنه يعارض قرارا كهذا مؤكدًا أن "وضع القدس يجب أن يتم تحديده إثر اتفاق مباشر" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد تمّ اتخاذ القرار بنقل السفارة الرومانية في إسرائيل إلى القدس في أعقاب زيارة نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي رومانيا، واجتماعها بنظيرها الروماني ميليسكانو. وخلال اللقاء ادعت حوتوفيلي أن الحديث عن "فرصة تاريخية في أعقاب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وأن هذا هو الوقت لاختيار الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ"، على حد قولها.