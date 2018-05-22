السعودية توسع حملة احتجاز نشطاء حقوقيين من الجنسين

قالت منظمات حقوقية دولية إن السعودية احتجزت ما لا يقل عن ثلاثة آخرين من الناشطين المدافعين عن حقوق المرأة، في توسيع لحملة بدأت قبل أسابيع فقط من إلغاء حظر على قيادة النساء للسيارات . وكانت جماعات حقوقية قد تحدثت الأسبوع الماضي، عن احتجاز سبعة ناشطين معظمهم من النساء، اللائي قمن في السابق بحملة من أجل حق النساء في قيادة السيارات، وإنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية، والذي يشترط أن تحصل النساء على موافقة أحد ذويها الذكور على القرارات المهمة.

عمليات الاحتجاز وخطوات "الاصلاح"

وأعلنت الحكومة فيما بعد أن سبعة أشخاص احتجزوا، للاشتباه باتصالهم بكيانات أجنبية وعرض دعم مالي على "عناصر معادية"، وقالت إن السلطات ستعلن أسماء آخرين متورطين. ووصفت وسائل إعلام تدعمها الدولة المحتجزين بالخونة "وعملاء السفارات"، مما أثار حفيظة دبلوماسيين في السعودية قالوا إن حكوماتهم ستناقش هذا الأمر، في جلسات خاصة مع السلطات السعودية.