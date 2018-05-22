قال مكتب تحقيقات الطيران السعودي الثلاثاء في بيان له أن طائرة "الأيرباص A330" التي استأجرتها شركة الخطوط السعودية في 21 مايو-أيار الجاري للقيام بالرحلة رقم SV3818 من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة إلى مطار دكا عاصمة بنغلادش، والتي تعرضت لخلل تقني الإثنين واضطر قائدها للهبوط بشكل إضطراري في مطار جدة قد واجهت خللا فنيا.
خلل فني كان وراء الهبوط الإضطراري لطائرة الطيران السعودي في مطار جدة
خلل فني كان وراء الهبوط الإضطراري لطائرة الطيران السعودي في مطار جدة
وقال المكتب إن الطائرة التي كانت تقل 141 راكبا حولت رحلتها إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة بسبب العطل الفني في منظومة "الهيدروليك" ما أدى إلى حدوث مشكل على مستوى العجلات.
وأشار المكتب إلى أن الطائرة هبطت في تمام الساعة 21:50 بالتوقيت المحلي، دون عجلات أمامية وتوقفت في نهاية المدرج.
وأكد المكتب في البيان الذي نشره على صفحته في موقع تويتر ان الحادث تطلب تغيير مسار الطائرة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.
وبين المكتب أن فرق الإطفاء والإنقاذ بالمطار باشرت عملها، وتعاملت مع الحالة الطارئة، وأخليت الطائرة من الركاب الـ141 عن طريق مزالق الطوارئ في الطائرة، وأصيب 52 مسافرا بإصابات طفيفة، فيما تعرضت راكبة لبعض الكسور أثناء عملية الإخلاء.
وتمكن قائد الطائرة من الهبوط اضطراريا بنجاح ولم يتعرض أي من ركابها لأذى، رغم أن جسم الطائرة تعرض لاحتكاك شديد بالأرض أثناء الهبوط.