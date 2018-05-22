قوات الأمن السوري تنتشر في الحجر الأسود ومخيم اليرموك

دخلت قوات الأمن السورية يوم الثلاثاء 22 مايو / أيار إلى منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك المجاور لها، بعد أن تم تحريره أمس سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، حيث تم رفع العلم السوري.
وعرضت قناة حكومية سورية مشاهد من احتفالات العساكر لتحرير آخر معاقل داعش، ما يفضي إلى تأمين العاصمة دمشق ومحيطها، للمرة الأولى منذ العام 2011.
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إجلاء مقاتلين من داعش من منطقة قرب دمشق
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مقاتلون من المعارضة يخرجون من مخيم اليرموك والجيش يرفع العلم السوري
وكان النظام قد شن حملته العسكرية على تنظيم داعش في المنطقة في 19 أبريل / نيسان الماضي، بعد أن تمكن من إخراج المعارضة المسلحة من منطقة الغوطة، ليتفرغ لمعركته مع التنظيم.
وقال العقيد أحمد عز الدين في حديثه للقناة إن قواته عملت على محاصرة قوات مسلحي التنظيم، والضغط عليهم، وأن القتال صار بمسافة قريبة جدا، يمكن استخدام السلاح الأبيض فيها.