آلاف الصينيين يحتفلون بمهرجان "شوان غشو بون" في هونغ كونغ
تدفق آلاف الأشخاص على إحدى الجزر في هونغ كونغ للاحتفال بمهرجان "شوان غشو بون". ويعد الاحتفال واحدا من بين أقدم الاحتفالات وأكثرها استعراضا للألوان، وكان بدأ تنظيمه منذ نحو 100 عام، بعد أن أصابت الناس فاجعة في الجزيرة.
وبحسب الروايات الشعبية فإن القرويين بنوا مذبحا للتقرب من الآلهة أمام معبد "باك تاي"، واعتادوا تقديم نوع من الكعك لإبعاد الأرواح الشريرة.
ومذاك الوقت تطورت تلك التقاليد إلى منافسات لطهي الكعك وجلب الاستعراضيين لآداء رقصة التنين، والمشاركة في احتفال استعملت فيه كل الألوان، بحضور أطفال لبسوا أحسن الألبسة، كتلك التي يرتديها المشاهير ووجوه السياسة.