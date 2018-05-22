ترامب يعلن عن إمكانية تأجيل القمة الأمريكية-الكورية الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن البيت الأبيض يواصل التجهيز للقمة المتوقعة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لكنه أوضح أنه مستعد أيضا لإلغائها أو إرجائها إذا لم يتم الوفاء ببعض الشروط.
وفي تصريح للصحفيين قبيل اجتماعه مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن في البيت الأبيض، كرر ترامب تأكيده على أن تتخلى بيونجيانج عن السلاح النووي كشرط للقاء المقرر الشهر المقبل في سنغافورة، وأكد على أهمية هذا اللقاء من قبل كوريا الشمالية قائلاً "هناك فرصة لأن يكون هذا اللقاء عظيما بالنسبة لكوريا الشمالية وبالنسبة للعالم".
ورفض ترامب الرد على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بمدى ثقته بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قائلا "لا أريد مناقشة ذلك" وأضاف "لقد كانت تجربتنا الأخيرة قصيرة وجيدة مع كوريا الشمالية... ونتطلع لأن تكون علاقتنا جيدة على المدى البعيد"