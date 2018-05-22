بينما يعاني الكثير من النساء الأفغانيات من غياب لحقوقهن الشخصية، حيث لا يمكنهن العمل ولا الخروج من المنزل دون وجود أزواجهن أو آبائهن، يحاول بعض منهن التمرد على الوضع القائم عن طريق الالتحاق بصالة للألعاب الرياضي في العاصمة كابول.
شاهد: أفغانيات يتحدين التقاليد ويلتحقن بصالة للألعاب الرياضية
شاهد: أفغانيات يتحدين التقاليد ويلتحقن بصالة للألعاب الرياضية
والتقت يورونيوز بمجموعة من الفتيات اللاتي تمردن على الأوضاع الاجتماعية الصارمة. وقررت إحداهن تولي إدارة نادي رياضي لاستضافت الفتيات في وأوقات محددة.
وأعربن الفتيات اللاتي تراوحت أعمارهن بين 16 عاما إلى 20 عاما عن فرحتهن العارمة بممارسة الرياضة التي من شأنها أن تساعدهن على الحفاظ على أجسادهن.
وعلى الرغم من تلقي مديرة النادي الرياضي لتهديدات بالقتل واتهامات بحض النساء على الرذيلة إلا أنها عازمة على المضي قدماً في إدارتها لتلك المبادرة الرنسائية الرياضية.