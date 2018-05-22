مارك زوكربرغ أمام البرلمان الأوربي اليوم.. وجلسته ستذاع على الانترنت

بعد أن خضع مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك ومديره التنفيذي لجلستي استماع أمام الكونغريس الأمريكي في أبريل-نيسان الماضي، وافق على الخضوع لجلسة استجواب مفتوحة أمام البرلمان الأوروبي، كما وافق على طلب رئيسه بأن تبث هذه الجلسة على الانترنت مباشرة.
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وسيتم استجواب زوكربيرغ حول قوانين الشركة لحماية الخصوصية وعن الاشاعات التي تنشر عبر فيسبوك وخطابات الكراهية التي تجد طريقها إلى الناس من خلاله.