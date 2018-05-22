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مارك زوكربرغ أمام البرلمان الأوربي اليوم.. وجلسته ستذاع على الانترنت

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مارك زوكربرغ أمام البرلمان الأوربي اليوم.. وجلسته ستذاع على الانترنت

مارك زوكربرغ أمام البرلمان الأوربي اليوم.. وجلسته ستذاع على الانترنت
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بعد أن خضع مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك ومديره التنفيذي لجلستي استماع أمام الكونغريس الأمريكي في أبريل-نيسان الماضي، وافق على الخضوع لجلسة استجواب مفتوحة أمام البرلمان الأوروبي، كما وافق على طلب رئيسه بأن تبث هذه الجلسة على الانترنت مباشرة.

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وسيتم استجواب زوكربيرغ حول قوانين الشركة لحماية الخصوصية وعن الاشاعات التي تنشر عبر فيسبوك وخطابات الكراهية التي تجد طريقها إلى الناس من خلاله.

يذكر أن برلمانات عديدة طالبت بالتحقيق مع فيسبوك، بعد فضيحة تسريب معلومات حوالي 87 مليون مستخدم لشركة بريطانية استخدمتها دون تصريح منهم في العام 2014.