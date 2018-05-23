تناول بيضة يوميا تقيك من أمراض القلب

تشير دراسة صينية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون بيضة يوميا تقريبا ربما يقل خطر إصابتهم بأزمة قلبية أو جلطة مقارنة بالأشخاص الذين لا يأكلون البيض على الإطلاق.

وفحص الباحثون بيانات دراسة مسحية عن استهلاك البيض بين 461213 شخصا بلغت أعمارهم في المتوسط 51 عاما. ولم يسبق أن عانى أي منهم من أمراض في القلب قبل انضمامهم للدراسة. وبشكل عام كانوا يتناولون في المتوسط نصف بيضة يوميا. وامتنع تسعة في المائة منهم عن تناول البيض وتناول 13 في المائة بيضة واحدة يوميا.

وبلغت فترة المتابعة تسع سنوات. وبشكل عام أصيب 83977 بأمراض في القلب أو بأزمة قلبية أو جلطة وتوفي 9985 بسبب هذه الأمراض.