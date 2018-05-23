دودة شريطية مطرقية الرأس تجتاح فرنسا وأقاليمها ماوراء البحار

قام فريق دولي من الباحثين يقوده الدكتور جان لو جوستين من متحف التاريخ الوطني في باريس بتحديد خمسة أنواع على الأقل من الديدان الشريطية مطرقية الرأس تعيش في فرنسا وعدد قليل من البلدان الأوروبية، بالإضافة إلى مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية في ثلاثة قارات.

وتعتبر الدودة مطرقية الرأس واسمها العلمي بيباليوم (Bipalium) من الديدان الأرضية الضخمة، وقد يصل طول الواحدة منها إلى متر كامل. وهي ذات شكل يختلف عن غيرها من ديدان الأرض ويميزها رأسها الذي يشبه المطرقة، ومع أن موطنها الأصلي هو مناطق حارة من القارة الآسيوية، لكنها تحولت الآن إلى نوع مجتاح، أي أنها قادرة على الانتشار خارج موطنها إلى كل مكان في العالم مثل الآفات الأخرى.