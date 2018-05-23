ميغان ماركل في قالب شكولاتة واتهامات للشركة بالعنصرية

اعتذرت الشركة الألمانية الشهيرة المنتجة للشوكولاتة "سوبر ديكمان" عن الإعلان الذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي عقب زواج الأمير هاري والممثلة ميغان ميركل المنحدرة من أم ذات أصول إفريقية. الإعلان العنصري وضع العروس في قالب شكولاتة سوداء على خلفية بشرتها السمراء.
كما ظهرت ميغان في القالب وعي ترتدي ثوب عروس أبيض اللون وتضع نفس التاج المرصع.
ونشرت شركة "سوبر ديكمان" صورة مبتسمة لعروس من الشوكولاتة تشير بيدها داخل كاتدرائية على الفيسبوك وأطلقت الشركة على النوع الجديد من الشوكولاتة اسم "سكوكوس". وترتبط كلمة سكوكوس بالعنصرية منذ زمن بعيد. على الرغم من أنه لم يعد قانونيا، إلا أن الأجيال المتقدمة في العمر خاصة الألمان يطلقون على وجبة السناكس السريعة لسم "نيغرو كيس" أو "قلبة الأسود".
أتريدين أن تكوني ميغان اليوم؟
الشركة لم تتملص من أقوالها ولم تقولها حتى بشئ من التخفي والحذر بل طرحت سؤالا أسفل الصورة التي اسمتها ب"حلم باللون الأبيض" أتريدين أن تكوني ميغان اليوم؟
رواد التواصل الاجتماعي: "شركة عنصرية"
واستنكر رواد التواصل الاجتماعي الصورة واتهموا "سوبر ديكمان" بالعنصرية.
واعتذر المتحدث باسم ديكمان "بيرند روسلر" يوم الثلاثاء وقال إن المنشور الذي تم حذفه من على الصفحة "غبي ومحرج" وإن الشركة لم تفكر بشئ جيد قبل النشر"
وكتبت الشركة في اعتذار نشرته على موقع فيسبوك "إن عالم سوبر ديكمان متنوع وبعيد عن الأفكار العنصرية".
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