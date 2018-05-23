مقربان من القذافي يؤكدان تحويل أموال إلى ساركوزي

أظهر تحقيق بثته القناة الفرنسية الثانية أن مفتاح الميسوري المترجم السابق للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي روى للفريق الصحفي الفرنسي بالتفصيل، ما جرى خلال المقابلة الأولى بين الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي والقذافي، بشأن تمويل ليبي لحملة ساركوزي الانتخابية، وكان اللقاء الأول الذي جمع الرجلين جرى في طرابلس، في 6 أكتوبر-تشرين الأول 2005.

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وعن موضوع المحادثة التي جرت بين القذافي وساركوزي، قال الميسوري إن ساركوزي قال للقذافي إنه سوف يترشح للانتخابات الرئاسية، فأجاب القذافي بأنه سوف يساعده، وهو ما يعني أن ليبيا لا تستطيع أن تقدم مساعدتها إلا بواسطة ما لديها من احتياطي النفط أو الغاز أو السيولة النقدية. وتأكيدا على أن مقترح القذافي متعلق بالمساعدة المالية، أوضح الميسوري القول أنه يوجد في مكتب القذافي ما يسمى بالمساعدة السياسية، وأن المساعدة السياسية تعني المال، وأن ليبيا ساعدت ساركوزي، وتلك هي الحقيقة المحضة بحسب المترجم السابق للعقيد الليبي.