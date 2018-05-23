تنحي رئيس أساقفة أستراليا بعد إدانته بتهمة التستر على إعتداءات جنسية على أطفال

أعلن فيليب ويلسون رئيس أساقفة استراليا الأربعاء تنحيه عن مهامه بعد يوم من إدانته من طرف محكمة أديليد بتهمة التستر على قيام قس باستغلال طفل جنسيا. وقال ويلسون، الذي قد يواجه عقوبة السجن لمدة عامين، إنه لا يزال يدرس المبررات التي استندت إليها المحكمة في قرارها.

وأضاف في بيان أرسله إلى وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني "بينما أفعل ذلك، فمن الملائم أن أتنحي عن مهامي كرئيس للأساقفة".