حذرت البحرين رعاياها من السفر إلى ولاية كيرالا في الهند بسبب تحذيرات بداية انتشار فيروس نيباه لحين السيطرة على الوضع. وقالت قنصلية البحرين في مدينة مومباي الهندية على حسابها على تويتر يوم الأربعاء إنها طلبت من رعاياها تجنب السفر إلى ولاية كيرالا الهندية لحين السيطرة على تفشي فيروس نيباه النادر.
قنصلية: البحرين تحذر رعاياها من السفر إلى ولاية كيرالا الهندية بسبب فيروس نيباه لحين السيطرة على الوضع
قنصلية: البحرين تحذر رعاياها من السفر إلى ولاية كيرالا الهندية بسبب فيروس نيباه لحين السيطرة على الوضع
وكان مسؤول في قطاع الصحة في الهند قد ان شخصين يشتبه في إصابتهما بفيروس نيباه الذي يسبب تلفا في الدماغ يخضعان للعلاج في ولاية كارناتاكا بعد تفش للفيروس النادر في ولاية كيرالا المجاورة مما أسفر عن عشر وفيات.
وقال راجيش ب.ف. أحد مسؤولي الإشراف الطبي في المنطقة إن أعراض الفيروس ظهرت على شابة تبلغ من العمر عشرين عاما ورجل يبلغ من العمر 75 عاما في مدينة مانجالور الساحلية في كارناتاكا بعد أن سافرا إلى كيرالا وتعاملا مع مصابين بالفيروس هناك.
وتابع "إصابتهما غير مؤكدة بعد ومن ثم ليس هناك مبرر للذعر... الوضع تحت السيطرة" مضيفا أن عينات دم من الشخصين أُرسلت إلى مركز مانيبال لأبحاث الفيروسات ومن المتوقع أن تظهر النتائج يوم الخميس.